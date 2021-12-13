Виявлено новий механізм формування пам'яті

Вчені Південно-західного медичного центру Техаського університету виявили близько сотні нейронів, що беруть участь у формуванні епізодичної пам'яті, в гіпокампі та енторинальній корі головного мозку людини. Результати допоможуть розробити нові методи лікування психічних розладів та черепно-мозкових травм, повідомляє Лента.Ру.

У дослідженні механізму пам'яті взяли участь 27 пацієнтів з епілепсією, яким імплантували електроди в ході хірургічної терапії важковиліковної форми епілепсії. Добровольці виконували завдання запам'ятовування, що дозволило визначити активності залучених нервових клітин. Усього було виявлено 103 нейрони, частота спрацьовування яких була пов'язана з успішним формуванням епізодичної пам'яті - пам'яті про особистий досвід, у тому числі пам'яті про місце та час подій. Результати дослідження опубліковані у журналі NeuroImage.

Як пишуть автори роботи, ці нейрони мають важливі властивості. Наприклад, вони демонструють той самий патерн активності, коли людина запам'ятовує інформацію і коли намагається витягти цю інформацію з пам'яті. Ця активність може мати відношення до шизофренії, коли через дисфункцію гіпокампа хворі часто не можуть відрізнити марення або галюцинації від реальних спогадів.

Результати доповнюють важливу модель формування пам'яті, яка називається «Поділ фаз при кодуванні та вилученні» (Separate Phases at Encoding And Retrieval, SPEAR) і побудована на основі експериментів над гризунами. Ця модель пояснює, як мозку вдається відрізнити стару і нову пам'ять під час вилучення інформації. Вчені показали, що пікова активність нейронів прив'язана до фази тета-хвиль гіпокампа, але ця фаза зрушувалась між кодуванням пам'яті та спогадом.