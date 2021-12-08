ОБСЄ зафіксувала в ОРДЛО стягування важкої техніки

Бойовики розміщують міномети, танки, артилерію і гаубиці на Донбасі. Десятки одиниць важкої техніки окупантів помітили спостерігачі Організації з безпеки та співробітництва в Європі, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

За даними звіту СММ ОБСЄ за 7 грудня, в порушення ліній відведення була помічена військова техніка бойовиків в Луганській області. Поблизу ділянки розведення в районі н.п. Станиця Луганська бойовики розмістили 1 міномет 82-го калібру (2б14 "Піднос", 82 мм). Також в районі селища Біле патруль ОБСЄ помітив дві самохідні гаубиці "Гвоздика" 122-го калібру і 4 буксировані гаубиці "Жаба" 122-го калібру.

За лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння ОБСЄ зафіксувала 27 танків на полігоні поблизу н.п. Бугаївка (Луганська область). Також наголошується, що за даними повітряного спостереження тут були виявлені 67 бойових броньованих машин.

Спостерігачі ОБСЄ відзначають і ознаки військової присутності та присутності військового типу в зоні безпеки. У непідконтрольному уряду районі поблизу н. п. Лобачеве Луганської області ОБСЄ зафіксувала 5 бойових броньованих машин. Крім того, на полігоні поблизу Бугаївки безпілотник ОБСЄ помітив буксировану артилерію окупантів - всього 10 одиниць.