У США занепокоїлися зміною позиції Лукашенка щодо окупації Криму

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко змінив свою позицію щодо окупації Росією українського Криму, й це викликає занепокоєння у Вашингтону. Про це заявила заступниця глави американського Держдепу Вікторія Нуланд, повідомляє Обозреватель.

У Вашингтоні вважають, що білоруський лідер "стає дедалі більш залежним від Кремля".﻿ Крім цього, він все більше продовжує відмовлятися від суверенітету власної держави.

З такими словами Нуланд виступила на слуханнях щодо Російської Федерації, які 7 грудня пройшли в Комітеті Сенату з питань міжнародних відносин.

Нуланд нагадала, як раніше Лукашенко переконував свій народ у тому, що він ніколи не допустить, щоб РФ використала їхню територію "для маршу на Україну" або ж маскувала російські війська під білоруські.

"Але ми побачили, як Лукашенко змінив свою власну позицію щодо Криму. Він довго відмовлявся визнавати претензії Росії на Крим, проте тиждень тому змінив тактику, що викликає занепокоєння" , – підкреслила чиновниця.

Лукашенко стає дедалі більш залежним від Кремля, – Нуланд

Нинішню ситуацію в Білорусі вона зазвала "просто трагічною" і такою, що справді викликає занепокоєння "у багатьох відношеннях". Тому, за її словами, адміністрація президента США, разом із Європейським Союзом на багатосторонній основі, посилила санкції проти режиму Лукашенка. Зокрема, щодо цілих економічних секторів і проти "відповідальних за насильство й залякування".

У цьому контексті Нуланд згадала і те, як білоруська влада "дуже небезпечним і цинічним способом" для провокацій на кордоні з ЄС використовує нелегальних мігрантів, приймаючи їх із третіх країн.