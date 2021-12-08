Наймодніший принт весняно-літніх колекцій 2022

На Тижнях моди, що пройшли в Мілані, Парижі, Лондоні та Нью-Йорку дизайнери презентували абсолютно нове слово в принтах. Одні з найвідоміших модельєрів в світі вирішили зробити новим трендом візерунки з грибами, повідомляє Обозреватель.

Rodarte, Brandon Maxwell, Stella McCartney та інші бренди присвятили більшу частину своїх весняно-літніх колекцій 2022 року сукням, блузам та іншим речам, прикрашеним малюнками мухоморів, сироїжок, лисичок та інших грибів.

Вперше про застосування грибів в створенні одягу подумала англійська модельєрка Стелла Маккартні, проте вона обрала використовувати їх як матеріал. Вже в 2021 році дизайнерка презентувала цілу колекцію, де показала червоні мухомори на білій тканині.

Стелла Маккартні створила сукню з новим принтом. Джерело: Instagram @stellamccartney

Stella McCartney показала актуальний принт в своїй колекції. Джерело: Instagram @stellamccartney

Іншими шанувальницями подібних візерунків стали засновниці американського бренду Rodarte. Малюнки, які прикрасили шовкові міді-сукні, створила мама дівчат і присвятила їх своєму чоловікові та батькові дизайнерів – ботаніку.

Колекцію з грибним принтом присвятили ботаніку. Джерело: Instagram @brandonmaxwell

Brandon Maxwell и Monse відмовилися від реалістичного зображення грибів і віддали перевагу мультяшним рослинам. Вони помістили опеньки та подосиновики з яскравими капелюшками на трикотажні кардигани, комбінезони, топи, світшоти та спідниці.

Monse пропонує придбати кардиган з грибами. Джерело: Instagram @monsemaison

Модні дома запустили тренд на новий принт. Джерело: Instagram @monsemaison

Відомі магазини одягу також підхопили тренд та почали активно пропонувати покупцям товар з вишитими грибами.

Масмаркети почали продавати одяг з грибами

Вони пропонують світшоти, сукні, безрукавки та іншу модну продукцію.