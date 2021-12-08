У ВООЗ оприлюднили звіт про новий штам "Омікрон"

Новий "південноафриканський" варіант коронавірусу Омікрон, станом на 7 грудня, зафіксовано на території 57 країн світу.﻿ Таку інформацію оприлюднила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у своєму щотижневому епідеміологічному звіті, повідомляє Обозреватель.

Проте остаточних даних щодо небезпечності цього штаму фахівці все ще не дають.

Там наголошують, що поки вчені володіють "обмеженими даними" про цей варіант коронавірусу, вперше виявлений на півдні Африки. За їхніми словами, це ускладнює оцінку будь-яких змін тяжкості захворювання у разі зараження Омікроном.

Зазначається, що у 212 випадках, які на 6 грудня було підтверджено у 18 країнах ЄС і щодо тяжкості яких була інформація, хвороба в інфікованих протікала легко або без симптомів.

У Південній Африці COVID-госпіталізації зросли на 82% за тиждень із 28 листопада по 4 грудня. Водночас кількість на лікарняних ліжках пацієнтів, яких вразив саме Омікрон, нині невідома.