Курс валют НБУ на 8 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 8 грудня 2021 року
Курс долара у порівнянні з 7 грудня впав на 5 коп. до 27.33 за 1 долар.
Євро подешевшав на 18 коп. до 30.73 за 1 євро.
Рубль подешевшав на 4 коп. до 3.67 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подешевшав на 12 коп. до 36.18 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка впав на 16 коп. до 29.50 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до позначки 6.69 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|27.331 700
|EUR
|Євро
|30.727 700
|RUB
|Рубль
|0.367 000
|GBP
|Фунт стерлінгів
|36.180 300
|CHF
|Швейцарський франк
|29.501 500
|PLN
|Польський злотий
|6.690 100