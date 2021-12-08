Курс валют НБУ на 8 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 8 грудня 2021 року

Курс долара у порівнянні з 7 грудня впав на 5 коп. до 27.33 за 1 долар.

Євро подешевшав на 18 коп. до 30.73 за 1 євро.

Рубль подешевшав на 4 коп. до 3.67 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подешевшав на 12 коп. до 36.18 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка впав на 16 коп. до 29.50 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 6.69 за 1 польський злотий.