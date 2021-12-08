Берлін виступатиме за співпрацю у багатополярному світі – Шольц

Світ стає дедалі багатополярнішим, і Німеччина бачить своїм завданням робити все, щоб ця багатополярність працювала добре ти в мирний спосіб.﻿ Про це заявив майбутній канцлер ФРН Олаф Шольц на брифінгу, повідомляє Укрiнформ.

«Майбутнє світу пов’язане з чималою кількістю дуже впливових націй… Світ став багатополярним, і великим завданням для нас має бути подбати про те, щоб в цьому мультиполярному світі була можливою добра співпраця… попри різницю в поглядах», - сказав Шольц.

Дуже важливим є, додав він, щоб у цьому майбутньому світі Європа могла діяти сильно та суверенно. За його словами, Німеччина продовжуватиме курс на «створення сильного, суверенного ЄС».

У цьому контексті він поінформував, що перший свій візит у якості канцлера він здійснить у Париж, другий – у Брюссель. Ще одним важливим напрямком буде зміцнення трансатлантичного партнерства – зі США та в рамках НАТО.

Шольц пообіцяв, що ФРН і надалі проводитиме послідовну зовнішню політику, яка базується на таких принципах як свобода, верховенство права, демократія, повага до прав людини.

Основні теми зовнішньої політики добре прописані в Коаліційній угоді, як зауважив Шольц. цей документ був узгоджений всіма трьома партіями, які входять у нову коаліцію – Соціал-демократична, Вільна демократична та «Зелені».