Генсек ООН самоізолювався через коронавірус
Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш перебуває в ізоляції через спілкування із хворим на COVID-19, повідомляє Укрінформ.
“Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш перебуватиме в ізоляції кілька днів, оскільки у вівторок контактував з іншим посадовцем ООН, в якого виявили COVID-19”, - йдеться у матеріалі AFP з посиланням на власні джерела.
Зазначається, що 72-річний Гуттеріш скасував свою участь у всіх особистих заходах, запланованих на найближчі кілька днів.
Гуттеріш кілька днів тому зробив третє COVID-щеплення після того, як тривалий час роздумував над доцільністю цього, зважаючи на мільйони людей у світі, які досі не отримали першу дозу.