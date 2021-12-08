Генсек ООН самоізолювався через коронавірус

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш перебуває в ізоляції через спілкування із хворим на COVID-19, повідомляє Укрінформ.

“Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш перебуватиме в ізоляції кілька днів, оскільки у вівторок контактував з іншим посадовцем ООН, в якого виявили COVID-19” , - йдеться у матеріалі AFP з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що 72-річний Гуттеріш скасував свою участь у всіх особистих заходах, запланованих на найближчі кілька днів.

Гуттеріш кілька днів тому зробив третє COVID-щеплення після того, як тривалий час роздумував над доцільністю цього, зважаючи на мільйони людей у світі, які досі не отримали першу дозу.