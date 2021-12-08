Ляшко анонсував запуск неонатального скринінгу

З наступного року в Україні буде запроваджено неонатальний скринінг на виявлення генетичних захворювань, перелік яких розширять до 20-ти.﻿ Про це під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Саміт "Діти" заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Укрiнформ.

"З 2022 року в Україні запрацює новий неонатальний скринінг. Ми будемо виявляти спадкові захворювання при народженні, і кількість цих спадкових захворювань буде збільшена з чотирьох до двадцяти. Для цього закуповується нове обладання, будуть визначені 4 центри та п'ятий референс-центр для того, щоб діагностувати вчасно" , - сказав міністр.

За його словами, також запроваджується нова модель інтернатури, буде змінено підходи до навчання педіатрів, аби вони не пропускали випадки захворювань і вчасно перенаправляли до вузьких спеціалістів.