Путін може вдатися до обмеженої атаки України - ексзаступник генсека НАТО

Президент Росії Володимир Путін може вдатися до обмеженої агресії проти України, щоб не викликати масивної відповіді з боку НАТО і Заходу, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив заступник Генерального секретаря НАТО у 2012-16 роках Александр Вершбоу під час онлайн-дискусії Київського Безпекового Форуму та Атлантичної Ради (Вашингтон).

«Якщо Путін вдасться до широкомасштабної агресії, то союзники нададуть стопроцентну підтримку Україні. Але він може вдатися і до такої обмеженої якоїсь агресії, для того, щоб не викликати масивної відповіді з боку Альянсу та Заходу» , - сказав Вершбоу.

На його думку, зараз одним із найважливіших аспектів відповіді адміністрації Байдена на цю загрозу російської агресії є активна співпраця зі своїми союзниками на політичному рівні.

«Сьогодні я бачив, що Голова Єврокомісії сказала, що Європейський Союз накладе серйозні санкції на Росію, якщо буде агресія. Тобто, це вже дає свої результаті. І я думаю, що це добре, що президент США консультувався з Великобританією, Францією, Італією, Німеччиною вчора і чітко висловив свою позицію щодо дій Путіна, і заручився підтримкою союзників» , - сказав ексзаступник Генерального секретаря НАТО.

Він зазначив, що Україні важливо мати коаліцію, яка її підтримує.

«Дуже важливо мати коаліцію, яка надасть підтримку та допомогу Україні. Європейці рухаються правильно в плані санкцій. Я думаю, вони можуть зробити більше в плані допомоги українському війську... НАТО як організація також має зайняти свою чітку і жорстку позицію, не лише в риториці, але й для того, щоб більш ефективно допомагати українським Збройним Силам» , - переконаний Вершбоу.

Він підкреслив, що Путін повинен усвідомлювати, що «якщо ця агресія буде, він заплатить дуже високу ціну, в тому числі і жертвами на полі бою, і до того ж у результаті санкції».