Що очікується на валютному ринку у середу

Розмова президента США Джозефа Байдена і президента Росії Володимира Путіна, що відбулася вчора, не принесла для України жодної визначеності. Все залишається, як і раніше, однак сам факт цієї розмови і те, що вона відбулася, - вже позитив.

Є підстави вважати, що в час, що залишився до кінця року, політична ситуація відійде на другий план і надаватиме менший вплив на валютний ринок, ніж у листопаді та на початку грудня. А ось успішне розміщення Міністерством фінансів своїх ОВДП на загальну суму майже 16,7 млрд гривень (в еквіваленті) – безсумнівно, сприятливо позначиться на валютному курсі. До кінця року великих виплат за цінними паперами не заплановано, тому оплата придбань відбуватиметься частково за рахунок продажу валюти, що підтримає гривню. Нарешті, Національний банк три робочі дні поспіль не з'являється на міжбанківському валютному ринку , що також свідчить про стабілізацію ситуації.

Починаючи з сьогодні, ми можемо побачити поступове зміцнення національної валюти.

Відкриття торгів вівторка очікується на рівні 27,24/27,32 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар у оптових обмінниках Києва у вівторок спочатку виріс у ціні, а потім знову подешевшав. Вранці оптові обмінники Києва починали продавати готівкового «американця» по 27,31-27,33 гривні. До 11 години, за зростанням на міжбанку, цінник виріс до 27,34-27,36 гривень, а до 17 години подешевшав до 27,32-27,33 гривень. Сьогодні вранці продаж у Києві стартуватиме з 27,31-27,32 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. Якщо зниження безготівкового долара продовжиться, готівка піде ще швидше.

Євро на ринку FOREX у вівторок спочатку впав до позначки 1,1228 долара, а потім надвечір повністю скоригував своє падіння. Вранці середи євро зростає в ціні і вже зріс з 1,1266 до 1,1294 долара. Готівковий євро у вівторок подешевшав: вранці його продавали по 30,87-30,90 гривень, до обіду – по 30,83-30,85 гривень, а до 17-ї години цінник опустили до 30,80-30,82 гривень. Сьогодні вранці продажі розпочнуться з 30,82-30,85 гривень. Далі все залежатиме від ситуації на українському валютному ринку і як розвиватимуться події на FOREX. Сьогодні очікується зростання цінника на готівковий євро.

Російський рубль у вівторок знову «малював американські гірки» між рівнями 73,90 та 74,50 рубля за долар. Вранці середи він торгується у діапазоні 73,80-74,10 рубля за долар. Готівковий рубль у Києві у вівторок подешевшав на 1 копійку, з 3,68-3,70 до 3,67-3,69 гривень за 10 рублів. За такою ж ціною його продаватимуть сьогодні до обіду; надвечір рубль може подешевшати ще на 2 копійки, до 3,65-3,67 гривень за 10 рублів.