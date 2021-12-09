Рецепт йогурту в домашніх умовах
У зимовий період особливо важливо наповнювати організм поживними речовинами та необхідними мікроелементами, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.
Сидіти на дієтах в такі періоди – не найкраща ідея, оскільки організму потрібна енергія в боротьбі з вірусами. Домашній йогурт - відмінне джерело поживних речовин. Йогурт відмінно підійде для сніданку або перекусу. Його можна поєднувати з фруктами та горіхами. А ще домашній йогурт стане відмінною заправкою для салатів.
Приготувати його нескладно, проте доведеться витратити на це трохи часу і зусиль.
Інгредієнт:
- Молоко з жирністю не менше 25%
- Закваска для йогуртів – з розрахунку 100 мл (0,5 г) на 1 літр молока.
Спосіб приготування:
- Нагріваємо молоко до температури 41-45 градусів. Така температура ідеальна для корисних бактерій.
- Якщо ви хочете зробити густий йогурт, то потрібно нагріти молоко до стану, коли почне википати вода, а потім остудити. Найголовніша умова-молоко не повинно закипіти.
- Закваску потрібно розвести в невеликій частині молока.
- Проціджуємо молоко, щоб не було пінки.
- Перемішуємо з тією частиною молока, в яку додали закваску.
- Посуд для приготування йогурту обов'язково повинна бути чиста і не металева.
- Посуд з молоком закриваємо кришкою, закутуємо в що-небудь тепле і залишаємо на 7-9 годин (на ніч).
- Посуд не можна чіпати до тих пір, поки йогурт не стане густим.
- Після приготування йогурт потрібно помістити в холодильник, щоб зупинити ріст бактерій.
- Домашній йогурт може зберігатися в холодильнику до 7 днів.