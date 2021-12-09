Рецепт йогурту в домашніх умовах

У зимовий період особливо важливо наповнювати організм поживними речовинами та необхідними мікроелементами, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.

Сидіти на дієтах в такі періоди – не найкраща ідея, оскільки організму потрібна енергія в боротьбі з вірусами. Домашній йогурт - відмінне джерело поживних речовин. Йогурт відмінно підійде для сніданку або перекусу. Його можна поєднувати з фруктами та горіхами. А ще домашній йогурт стане відмінною заправкою для салатів.

Приготувати його нескладно, проте доведеться витратити на це трохи часу і зусиль.

Інгредієнт:

Молоко з жирністю не менше 25%

Закваска для йогуртів – з розрахунку 100 мл (0,5 г) на 1 літр молока.

Спосіб приготування: