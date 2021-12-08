У Німеччині рекорд смертності від коронавірусу за добу

У Німеччині зафіксували рекорд за смертністю за добу від ускладнень, спричинених коронавірусом, повідомляє Лента.Ру.

Про це свідчать дані Інституту вірусології імені Роберта Коха.

Так, уперше з лютого число померлих пацієнтів із COVID-19 за 24 години перевищило 500 і склало 527. При цьому вірус за день виявили у 69 601 людини. Загалом у країні було зареєстровано понад 104 тисячі летальних випадків. Зазначається, що кількість випадків зараження на 100 тисяч жителів Німеччини знизилася за тиждень.