США готові зробити те, чого не зробили у 2014 році - Байден

Президент США Джо Байден під час відеоконференції з президентом РФ Володимиром Путіним попередив його про серйозні наслідки у разі військового вторгнення в Україну, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив на брифінгу у Білому домі після переговорів радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

"Я подивлюся вам в очі і скажу вам, як президент Байден подивився президенту Путіну в очі і сказав йому сьогодні, що те, чого ми не робили в 2014 році, ми готові зробити зараз" , - сказав Салліван.

Він зазначив, що не буде публічно говорити про які саме кроки йдеться, додавши, що США хочуть говорити це безпосередньо з росіянами.