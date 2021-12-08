США готові зробити те, чого не зробили у 2014 році - Байден
Президент США Джо Байден під час відеоконференції з президентом РФ Володимиром Путіним попередив його про серйозні наслідки у разі військового вторгнення в Україну, повідомляє Європейська правда.
Про це заявив на брифінгу у Білому домі після переговорів радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.
"Я подивлюся вам в очі і скажу вам, як президент Байден подивився президенту Путіну в очі і сказав йому сьогодні, що те, чого ми не робили в 2014 році, ми готові зробити зараз", - сказав Салліван.
Він зазначив, що не буде публічно говорити про які саме кроки йдеться, додавши, що США хочуть говорити це безпосередньо з росіянами.
"Але ми досить детально викладаємо для росіян типи заходів, які ми маємо на увазі. Ми також дуже тісно координуємо це питання з нашими європейськими союзниками. У нас є експерти з Міністерства фінансів, Державного департаменту та Ради національної безпеки, які щоденно контактують з ключовими столицями та з Брюсселем, щоб опрацювати цей пакет заходів", - додав Салліван.