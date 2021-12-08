Гороскоп Павла Глоби: кому пощастить у першій половині грудня

П'ятниця, 10 грудня, – чудовий день, щоб побалакати у родинному колі. Неділя, 12 грудня, підійде для походу на покупки. Але це – загалом. Астролог Павло Глоба розповів, що зірками приготовано для кожного знака зодіаку у першій половині грудня, а також комусь із них пощастить найбільше, повідомляє Профиль.

Близнюки

На представників знака в цей період чекають життєві зміни. Наприклад, раптове розкриття своїх талантів. У першій половині грудня Близнюкам необхідно зберігати самовладання і чинити обдумано. Вихідні – найкращий час для навчання. 11 грудня – один із найуспішніших днів.

Рак

Страхи та сумніви необхідно відкинути убік. Раки повинні наповнитися рішучістю та впевненістю – це має бути чутно навіть у голосі. Ймовірно, представників знаку порадує несподіваний прибуток. Цей період – першу половину грудня – слід завершити розважливо, не вступаючи у конфлікти. Вдалі числа у календарі – 8 та 9-те.

Лев

Леви здатні зарядити своїм ентузіазмом усіх довкола. Найближчим часом на представників знака чекає маса цікавих подій. Щоб підвищити прибуток, необхідно озброїтися рішучістю та впевненістю у собі. 10 грудня – один із найуспішніших днів.

У грудні всім представникам астрологічного кола слід звернути увагу на здоров'я. Найгірше на ньому позначатимуться негативні емоції та почуття, розповів астролог Павло Глоба. З іншого боку, останній місяць 2021 року стане ідеальним часом, щоб позбутися непотрібних думок та речей.