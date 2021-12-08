Ольга Сумська захопила шанувальників фото з 87-річною мамою

Українська актриса Ольга Сумська оприлюднила фото зі своєю мамою, 87-річною Ганною Іванівною. Зірка показала, як вони виглядають у хустках, повідомляє Обозреватель.

Відповідний знімок 55-річна артистка опублікувала в особистому акаунті в Instagram. Так вона привітала фоловерів із Днем української хустки – неофіційним святом, яке відзначається 7 грудня (з 2019 року).

На колажі, який зробила актриса, вона та Ганна Опанасенко-Сумська постали в червоних хустках із квітами, пов'язаними на голові традиційним способом. На Ользі була ще червона вишиванка та жилет з овчини, а на Ганні – чорна кофточка з блискітками й червоне коралове намисто.

"Мама та доця" , – підписала світлину Сумська-молодша.

Ольга та Ганна Сумські. Джерело: Instagram-сторінка olgasumska

Вона показала ще одне фото, на якому біла хустка була накинута на плечі поверх куртки.