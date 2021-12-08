Стильний аксесуар 2021-2022: вечірні рукавички

Голлівудські зірки, імениті дизайнери та володарки титулу "Ікона стилю" диктують нам нові тренди, одним із яких у 2021-2022 роках став стильний аксесуар – вечірні рукавички. Цей незвичний для багатьох елемент гардеробу зробить яскравий акцент в образі кожної модниці, повідомляє Обозреватель.

Стрімко увірвався цей вид одягу на церемонію премії Fashion Awards. Актриса Демі Мур, модельєр Алекса Чанг, "світська левиця" Кріс Дженнер та багато інших знаменитостей з'явилися на "червоній доріжці" в атласних, шкіряних, мереживних рукавичках різної довжини та кольорів. Очевидно, ми повертаємось до "старого гламуру".

Актриса Демі Мур. Джерело: instagram.com/demimoore

Модель Ельза Хоск. Джерело: instagram.com/britishfashioncouncil

Співачка Грифф. Джерело: instagram.com/britishfashioncouncil

Телевізійна персона Кріс Дженнер. Джерело: instagram.com/britishfashioncouncil

Відомі модні бренди на останніх презентаціях своїх колекцій підтвердили, що рукавички – це актуально та стильно. Гладкі яскраві аксесуари на руках можна побачити у моделей на показах Balenciaga, Gucci та Saint Laurent. По подіумі пройшлися манекенниці в "спокійних" рукавичках пастельних кольорів, яскравих малинових і глибоких синіх, а також з додатковими прикрасами у вигляді каменів і золотими коштовностями.