Виявлено незвичайний симптом зараження штамом "Омікрон" у дітей

Лікарі виявили симптом, характерний для дітей, заражених новим штамом коронавірусу "Омікрон". У них, на відміну від дорослих, може з'явитися незвичайний висип. Про це заявив британський лікар Девід Ллойд, повідомляє Страна UA.

Так, за словами медика, симптоми в дітей та дорослих, заражених штамом "Омікрон", різняться. У дітей виявляється одна особливість, яка не є характерною для дорослих.

"Спостерігається невелика різниця в симптомах (омікрон-штаму у дітей та дорослих - Ред.). Крім головного болю, втрати апетиту та втоми відмінною особливістю зараження омікрон-штамом у дітей служить незвичайний висип" , - заявив Ллойд.

За його словами, висипи фіксувалися лише у невеликої групи дорослих пацієнтів із Covid-19. При цьому "до 15% дітей з "Омікроном" стикаються з висипом, незвичайним висипом".