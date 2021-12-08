Нардепа Соху хочуть виключити із комітету Ради

Позафракційного депутата Романа Соху, який оголосив про вихід із фракції "Слуга народу", хочуть відкликати з комітету з питань цифрової трансформації, повідомляє Новое время.

Таку пропозицію вніс на розгляд парламенту колишній однопартієць Сохи Андрій Мотовиловець.

У документі внесення відповідної пропозиції обґрунтовується тим, що Соха у 2019 році був обраний до комітету за квотою пропорційного представництва фракції "Слуга народу", членом якої на той час був. Але у листопаді 2021 року він заявив про вихід із фракції за власним бажанням.

Для відновлення принципу квотності при формуванні персонального складу комітетів ВР пропонується відкликати вже позафракційного депутата Соху зі складу комітету та надати можливість фракції "СН" заповнити свою квоту пропорційного представництва у комітеті.

30 листопада Роман Соха з трибуни Верховної Ради заявив про свій вихід із фракції "Слуга народу". За словами нардепа, "останньою краплею" для нього стало призначення заступником голови Офісу президента Ростислава Шурми. Соха звинувачує Шурму у нечесній конкуренції на парламентських виборах.

Соха був обраний депутатом Верховної Ради від партії "Слуга народу" у виборчому окрузі №75 (Запорізька область).