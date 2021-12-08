На вторинному ринку готові знижувати ціни: де подешевшають квартири

На вторинному ринку житла до кінця 2021 року у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові можливі незначні цінові коливання в межах 1%, що є найбільшим свідченням стабілізації цін, повідомляє UBR.

Таку думку висловив президент Асоціації спеціалістів з нерухомості (ріелторів) України (АСНУ) Юрій Піта.

"Цінові коливання – це невід'ємна частина ринку, що діє. Проте зміна середніх цін у найбільших містах, що не перевищує 1%, є яскравим свідченням стабілізації цін" , – сказав він.

Проте, додає експерт, саме в п'ятірці найбільших регіональних центрів сконцентровано до 60% всього попиту. В інших обласних центрах, а також у більшості районних центрів до кінця поточного року ціни на вторинному ринку житла можуть дещо знизитись – у середньому на 3-5%.

Протягом останніх трьох місяців у переважній більшості обласних та районних центрів, крім Київської, Дніпропетровської, Львівської, Одеської, Харківської областей, попит на вторинному ринку знизився в середньому на 30-35%.

"Приміром, у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові за останні два місяці попит скоротився в середньому на 17-20%. У той же час, зменшення кількості покупців змушує власників житла дещо знижувати ціну" , - каже голова АСНУ.

Водночас він акцентує, що такі процеси є цілком природними, адже понад 60% потенційних покупців концентрують свою увагу на пошуку житла в найбільш економічно та інфраструктурно розвинених містах, де рівень життя набагато вищий, ніж у більшості обласних центрів.

На думку експерта, перебіг пандемії, економічна невизначеність на тлі зростання комунальних тарифів та інфляції лише посилюють відтік покупців із невеликих населених пунктів. Але стрімке падіння цін малоймовірне не лише до кінця цього року, а й упродовж 2022-го.

"Протягом 2021 року навіть у невеликих містах ціни на вторинному ринку житла зросли щонайменше на 5-7%. Цілком природно, що скорочення попиту є основним фактором для зниження вартості виставлених на продаж квартир" , - розповідає Юрій Піта.

Таке зниження не відбуватиметься стрибками, зауважує він. Йдеться про досить повільний та прогнозований процес. Ціни "шукатимуть" свого покупця.