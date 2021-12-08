У Канаді пройшли клінічні випробування нової COVID-вакцини

У Канаді найближчим часом схвалять до використання нову вакцину власного виробництва – Medicago. Препарат пройшов третій етап клінічних досліджень. Виробник обіцяє ефективність препарату на 71%, повідомляє Вести.

Згідно зі звітом виробника вакцин Medicago, дві дози вакцини захищають на 71 відсоток від усіх вивчених варіантів коронавірусу та на 75 відсотків від штаму "Дельта". Проте ці дані ще не перевіряли незалежні вчені.

Компанія заявляє, що серйозних побічних ефектів від вакцини не було, а побічні ефекти були здебільшого від легкої форми до помірної.

Відмінними рисами нової вакцини є її рослинне походження. До того ж, для зберігання не потрібні холодильники - вона може зберігатися при нормальних температурах, завдяки чому її легко транспортувати.

Уряд надав 173 мільйони доларів на допомогу для виготовлення вакцини Medicago та будівництва великомасштабного підприємства з виробництва вакцин у Квебеку. Контракт з урядом на закупівлю першої партії вже підписано. Канадське МОЗ має схвалити препарат найближчими днями.