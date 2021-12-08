Синоптики попередили про погіршення погодних умов
Сьогодні в західних регіонах очікується ожеледиця, а в північних та деяких центральних областях ще й налипання мокрого снігу.
Про це йдеться в повідомленні Укргідрометеоцентру.
Вночі та вдень 8 грудня у Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській, Чернігівській та Сумській областях ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу. У Києві також прогнозують ожеледицю.
У Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах (І рівень небезпечності, жовтий).
На Прикарпатті очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).