Синоптики попередили про погіршення погодних умов

Сьогодні в західних регіонах очікується ожеледиця, а в північних та деяких центральних областях ще й налипання мокрого снігу.

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Про це йдеться в повідомленні﻿ Укргідрометеоцентру.

Вночі та вдень 8 грудня у Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській, Чернігівській та Сумській областях ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу. У Києві також прогнозують ожеледицю.

У Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах (І рівень небезпечності, жовтий).

На Прикарпатті очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).