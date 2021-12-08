Інвестор вніс гроші за "Більшовик"

Консорціум інвесторів, який переміг в аукціоні з продажу Першого київського машинобудівного заводу (колишній "Більшовик"), вніс 1,4 млрд грн за придбаний актив, повідомляє УНІАН.

Про внесення коштів повідомила представниця інвесторів Ольга Джелебова.

За її словами, команди приступають до вивчення території та розробки концепції майбутнього проєкту.

"Концепція знаходиться в стадії детального опрацювання і вимагає значного часу та різних компетенцій. Об'єкт великий, непростий і потребує глибокого детального вивчення. Наше завдання – створити тут відкритий, комфортний, сучасно облаштований простір для роботи, дозвілля та проживання неподалік центру міста" , – заявила представник консорціуму.

За її словами, інвестор готовий виконувати умови угоди, попри складну ситуацію, що постійно змінюється, в Україні та світі.

"Ми готові повністю виконати взяті на себе інвестиційні зобов'язання та вкладатись у розвиток проекту вже найближчим часом, незважаючи на непросту економічну та політичну кон'юнктуру в Україні та світі" , – зазначила Ольга Джелебова.

Як повідомлялося, конкурс із приватизації АТ "Перший київський машинобудівний завод" (ПКМЗ, колишній "Більшовик") відбувся 27 жовтня. Завод продано консорціуму інвесторів у складі компанії UDP (Андрій Іванов) та "А Девелопмент" (Олексій Баранов).