В Україні на 8% зменшилась кількість дітей

В Україні наразі 7 мільйонів дітей, що становить 18% від усього населення. Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна на Всеукраїнському Форумі "Україна 30. Саміт "Діти", повідомляє Укрiнформ.

“Я дуже часто розповідаю про те, що ми — старіюча нація. І це не тільки стосується того, як зростає тривалість життя. Але це і ще про такий показник, що сьогодні, наприклад, дітей серед нас стає менше. І от по цифрах. Сьогодні у нас 7 мільйонів дітей, або 18% від усього населення нашої країни. На початку незалежності було майже 26%” , - розповіла Лазебна.

На думку міністра, потрібна така політика, "яка буде розбудовувати нашу країну, де не буде страшно народжувати, де родини з дітьми будуть отримувати необхідну підтримку і послуги, й діти будуть, безумовно, щасливими”.

Вона також зауважила, що в Україні наразі є 19 видів державної соціальної підтримки — соціальних виплат і доплат, якими на сьогодні охоплені близько 2 мільйонів сімей із дітьми.