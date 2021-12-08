В ООН зробили заяву після переговорів Байдена та Путіна

Організація Об'єднаних Націй звернула увагу на обговорення під час відеоконференції президентів Росії Володимира Путіна та США Джо Байдена ситуації навколо України та наголосила на важливості врегулювання конфлікту на Донбасі на основі Мінських угод, повідомляє ТАСС.

Про це йдеться у заяві пресслужби ООН.

"Ми взяли до уваги повідомлення про онлайн-переговори між президентами Росії та США. Розуміємо, що сторони обговорили широке коло питань, включаючи Україну. У цьому контексті ми закликаємо всі відповідні сторони дотримуватися вирішення розбіжностей через діалог на всіх рівнях, деескалацію напруженості та збереження регіонального миру" , - наголошується у заяві.

ООН нагадує всім гравцям "про їхню відповідальність у забезпеченні мирного врегулювання конфлікту відповідно до Мінських угод, підтриманих резолюцією Ради Безпеки №2202 2015 року".