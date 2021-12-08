В Україні буде збудовано перший концесійний автобан

В Україні може з’явитись перша концесійна дорога Краковець — Броди — Рівне. Що правда конкретних строків її появи ще навіть не озвучено, повідомляє 24 Канал.

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що розмови відносно будівництва першого в Україні концесійного автобану тривають.

"Будівництво концесійного автобану — один з найочікуваніших проектів для країни. Провели нараду щодо будівництва автомобільної дороги Краковець — Броди — Рівне" , - написав прем‘єр-міністр у своєму телеграм каналі.