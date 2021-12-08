У Києві масово стоять тролейбуси через негоду

У столиці через погіршення погоди зранку в середу стався збій в роботі комунального електротранспорту, зокрема тролейбусів. Зараз у місті йде дощ, згодом на киян чекає снігопад, повідомляє УНІАН.

Про проблеми з рухом транспорту заявили в КП "Київпастранс", а також пишуть користувачі соцмереж.

Зокрема, через складні погодні умови та ДТП змінено або затримується рух тролейбусів № 14, 15, 43, 50, 19, 23, 11, 16, 17, 29, 30, 31, 47.

У мережі показали відео "колапсу", який стався на мосту Патона - там утворилася черга з вагонів у бік центру міста.

"Змінено рух тролейбусів № 43, 50 по мосту Патона з причини складних погодних умов. Рух тролейбусів №43 організовано до ст.м. "Либідська". Рух тролейбусів №50 організовано до Дарницької площі" , - повідомили у "Київпастрансі".

У коментарях кияни уточнили, що тролейбуси на мосту не можуть їхати через зледеніння контактної мережі.

Патрульна поліція Києва нагадала, що в столиці упродовж дня йтимуть мокрий сніг з дощем, на дорогах буде ожеледиця.