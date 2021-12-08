У Києві масово стоять тролейбуси через негоду
У столиці через погіршення погоди зранку в середу стався збій в роботі комунального електротранспорту, зокрема тролейбусів. Зараз у місті йде дощ, згодом на киян чекає снігопад, повідомляє УНІАН.
Про проблеми з рухом транспорту заявили в КП "Київпастранс", а також пишуть користувачі соцмереж.
Зокрема, через складні погодні умови та ДТП змінено або затримується рух тролейбусів № 14, 15, 43, 50, 19, 23, 11, 16, 17, 29, 30, 31, 47.
У мережі показали відео "колапсу", який стався на мосту Патона - там утворилася черга з вагонів у бік центру міста.
"Змінено рух тролейбусів № 43, 50 по мосту Патона з причини складних погодних умов. Рух тролейбусів №43 організовано до ст.м. "Либідська". Рух тролейбусів №50 організовано до Дарницької площі", - повідомили у "Київпастрансі".
У коментарях кияни уточнили, що тролейбуси на мосту не можуть їхати через зледеніння контактної мережі.
Патрульна поліція Києва нагадала, що в столиці упродовж дня йтимуть мокрий сніг з дощем, на дорогах буде ожеледиця.
"Водії, будьте уважними за кермом, стежте за дорожньою обстановкою та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Пішоходи, переходьте дорогу лише у встановлених місцях та використовуйте світлоповертаючі елементи Закликаємо усіх учасників дорожнього руху бути особливо уважними, обережними та за необхідності звертатись на лінію 102", - йдеться у повідомленні.