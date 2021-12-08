У МЗС РФ назвали санкції проти Мінська "покаранням за дружбу" з Москвою

У Міністерстві закордонних справ Росії прокоментували запровадження нових санкцій проти Білорусі. У Москві вважають, що Захід "карає" Білорусь за "хороші відносини" з РФ, повідомляє РИА Новости.

Про це заявив заступник глави МЗС Росії Олександр Панкін.

Він згадав про ухвалення в Конгресі США "Акту про демократію, права людини та суверенітет Білорусі", який передбачає можливість запровадження санкцій проти росіян та представників Росії та Білорусі, а у жовтні Європарламент схвалив резолюцію із засудженням російсько-білоруської інтеграції.

"Як це в'яжеться з турботою про стан демократії власне в Білорусії, що декларується ініціаторами санкцій? Більше це схоже на покарання за дружбу з Росією" , - зазначив російський дипломат.

На його думку, на Заході хочуть "спровокувати нову хвилю антиурядових виступів" у Білорусі.

"Чим інакше можна пояснити запровадження обмежень щодо цілих секторів білоруської промисловості, найбільших її підприємств, яких залежить добробут сотень тисяч білорусів?" , - Сказав Панкін.

Він додав, що Москва і Мінськ "продовжать тісну співпрацю" і "координуватимуть зусилля у відповідь на санкційний тиск".