Коли в Україні припиниться дефіцит автомобілів

Чип-криза відійшла в тінь зі стрічок новин, як шкідливе, але, на жаль, поки що неминуче явище. Однак це зовсім не означає, що вона припинився. Досить подивитися, наскільки збільшились черги за новими авто, повідомляє Autoconsulting.

Що зараз відбувається і коли ця криза може закінчитися? Щоб було зрозуміло масштаб проблеми, досить сказати, що дефіцит напівпровідникових чипів, за попередніми прогнозами, коштуватиме автовиробникам 210 мільярдів доларів. І це – лише у 2021 році. Ось найсвіжіші сигнали про зупинки виробництва.

Так, у листопаді Volkswagen припинив виробництво електромобілів на своїх заводах у Цвіккау та Дрездені. Хоча, для того, щоб не зупиняти їх, VW до цього зупинили виробничі лінії VW Golf і Tiguan на заводі компанії у Вольфсбурзі.

Завод VW в Цвіккау випускає 1200 автомобілів на день і спеціалізується на ID.3, ID.4 та ID.5 – останні знаходяться на стадії підготовки до виробництва. Однак, крім власних моделей Volkswagen, тут також виготовляються Audi Q4 e-tron, Sportback та Cupra Born. Їхні виробничі лінії також зупинені.

І це не перший випадок, коли Volkswagen зупиняє виробництво через глобальну нестачу напівпровідникових чипів.

Ford of Europe призупинив виробництво Ford Fiesta на заводі Ford у Кельні на весь жовтень. А також – представив урізану (з мінімумом мікрочипів) модель Ford Puma під назвою Design. З трьох основних складальних заводів Ford у Європі, у листопаді виробництво було зупинено на трьох. Це, зокрема, завод у Кельні, складальний завод Ford Saarlouis, де випускається Ford Focus, а також - складальний завод Ford у Валенсії, де зараз відновлено виробництво Kuga. Хоча у грудні на ньому очікується більше простоїв.

Хитрощі автовиробників

Щоб хоч якось зменшити свої ризики та втрати, автовиробники вдаються до деяких хитрощів. Наприклад, Daimler та Volkswagen Group, довелося переглянути виробничі стратегії.

Автовиробники зазвичай купують запчастини у великих постачальників, таких як Robert Bosch та Continental. Але ті, у свою чергу, купують деталі у постачальників, які розташовані далі по ланцюжку. Тому насправді вибору між двома цими виробниками не було. Нерідко напівпровідникові мікрочипи і в одного, і в іншого були від одного виробника.

Зараз, за словами менеджера із закупівель Daimler Маркуса Шефера, ситуація змінюється. Автовиробники починають купувати мікросхеми у виробників. За словами Шефера, автовиробник встановив пряму лінію зв'язку з усіма постачальниками мікросхем, у тому числі виробників пластин на Тайвані. Генеральний директор VW Group Герберт Дисс говорив про "стратегічне партнерство", яке його компанія уклала з виробниками в Азії.

Щоб хоч якось стабілізувати ситуацію, ще одна хитрість автовиробників – реконфігурація автомобілів чи виробництво їх із відсутніми частинами.

Наприклад, General Motors заявила, що працюватиме з такими виробниками мікросхем, як Qualcomm, STMicroelectronics та Infineon. Спільно вони повинні розробити мікроконтролери, що поєднують у собі кілька функцій, кожна з яких раніше управлялася окремою мікросхемою.

Аннетт Даніельський, фінансовий директор підрозділу важких вантажівок Traton (MAN, Scania, VW), заявила, що компанія намагається звільнити місце на материнських платах систем управління. "Якщо ми змінимо програмне забезпечення, ми зможемо використовувати менше напівпровідників і досягти тієї ж функціональності" , - сказала вона.

Daimler робить ставку на нові конструкції блоків керування. Глава відділу закупівель компанії Шефер сказав, що замість використання одного конкретного чипа вони зможуть працювати і на альтернативних у разі проблем із постачанням.

Тесла вважається взірцем для цього. Компанія перепрограмувала програмне забезпечення протягом трьох місяців, щоб можна було використовувати інші менш дефіцитні чипи. Це дозволило американському автовиробнику пережити кризу краще, ніж багато інших.

Деякі автовиробники накопичують запаси. Або те, що BMW називає "зміцненням дір". Це - коли вся машина побудована, за винятком частини, що бракує. Відповідно, виробництво цього авто можна буде відносно легко і швидко завершити, коли з'явиться недостатня дефіцитна запчастина.

Інші автовиробники також використовують цю стратегію. Іноді автомобілі поставляються без певних функцій, які контролюються чипами.

Напівпровідники також в першу чергу використовуються для більш дорогих і стратегічно важливих транспортних засобів, наприклад, електромобілів. У той час, як покупці стикаються із ще більш тривалим часом очікування недорогих авто з двигунами внутрішнього згоряння.

Коли закінчиться чип-криза

Оскільки наші імпортери та дилери, природно, повністю залежать від автовиробників, то прогнозувати закінчення дефіциту нових автомобілів можуть лише самі автомобільні компанії.

З добрих новин: виробництво у Тойоті відновилося. Усі заводи та виробничі лінії компанії мають нормально заробити у грудні. Щоправда, поки що лише в Японії. І це перша хороша новина за останні сім місяців.

Генеральний директор Robert Bosch Фолькмар Деннер заявив, що хоча разові шоки пропозиції на ринку напівпровідників пройшли, потужностей, як і раніше, не вистачає для задоволення світового попиту.

У Volvo повідомили, що пропозиція, як і раніше, обмежена, але з вересня виробництво «покращувалося місяць за місяцем». Хоча, пропозиція автомобілів, як і раніше, нижча від попиту. Але в четвертому кварталі постачання мікрочипів збільшилося.

Голова Ford of Europe Гуннар Херрманн вважає, що, на його думку, брак чипів збережеться до 2024 року.

На жаль, із закінченням дефіциту напівпровідникових мікрочипів, через які сьогодні зупиняються конвеєри, дефіцит нових авто може повністю не зникнути. Експерти прогнозують, що найближчі загрози для автопрому таять у собі дефіцит, що вже почався, і зростання цін на сталь, алюміній і шкіри. Так що автовиробникам, а відповідно - їх імпортерам та дилерам розслаблятися поки що зарано.

Дефіцит мікрочипів даватиме себе знати протягом усього 2022 року, але вже меншою мірою, ніж у пікові місяці 2021 року. Так що подбати про новий автомобіль все-таки краще завчасно.