У Києві десятки тисяч людей залишаться без світла

У Києві 8 грудня заплановані масові відключення світла, повідомляє Depo.ua.

Про це йдеться в повідомленні компанії-постачальника ДТЕК "Київські електромережі".

Відомо, що без світла сидітимуть десятки тисяч людей, причиною відключень стали планові роботи, капітальні ремонти та технічне переоснащення мереж. Електропостачання відключать в приватному секторі, багатоквартирних будинках, офісах та інших закладах.

Повний список адрес відключення світла в Києві на 8 грудня можна подивитись за посиланням.