МОЗ назвало регіон, де повністю вакциновано 50% мешканців

Половину дорослого населення повністю вакцинували від коронавірусу лише в місті Києві. До цієї позначки також наближається й Київська область.﻿ Про це, з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка під час брифінгу, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"50% позначку з повним курсом вакцинації сьогодні подолано лише в місті Києві, де вже зробили два щеплення понад 65% киян. До цього показника наближається Київська область майже 49%" , - розповів Ляшко.

За його словами, на сьогодні вже три регіони перетнули позначку в 50% вакцинованих дорослих українців принаймні однією дозою.