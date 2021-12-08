ЄС погрожує Росії санкціями за нову агресію проти України

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Брюссель відреагує посиленням санкційного режиму "на будь-яку нову агресію та порушення міжнародного права" щодо країн Європейського Союзу або їхніх сусідів, зокрема України, повідомляє Deutsche Welle.

Про це вона сказала у відеозверненні перед початком відеосаміту президентів США і РФ Джо Байдена та Володимира Путіна.

Вона різко розкритикувала "пересування російських військ та масштабне посилення підрозділів вздовж східного кордону України". У разі порушення територіальної цілісності та суверенітету України Євросоюз згуртовано підтримає владу в Києві, наголосила фон дер Ляйєн.