ЄС погрожує Росії санкціями за нову агресію проти України

ЄС погрожує Росії санкціями за нову агресію проти України

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Брюссель відреагує посиленням санкційного режиму "на будь-яку нову агресію та порушення міжнародного права" щодо країн Європейського Союзу або їхніх сусідів, зокрема України, повідомляє Deutsche Welle.

Про це вона сказала у відеозверненні перед початком відеосаміту президентів США і РФ Джо Байдена та Володимира Путіна.

Вона різко розкритикувала "пересування російських військ та масштабне посилення підрозділів вздовж східного кордону України". У разі порушення територіальної цілісності та суверенітету України Євросоюз згуртовано підтримає владу в Києві, наголосила фон дер Ляйєн.

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