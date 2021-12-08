Камери фіксації ПДР не впливають на кількість аварій
Кількість камер автофіксації порушень правил дорожнього руху на дорогах не впливає на кількість аварій, натомість впливає на смертність, повідомляє Опендатабот.
Про це свідчать офіційні дані статистики.
У Києві, де камер найбільше, з січня до жовтня кількість аварій зросла на 19% (51 556 проти 43 303 випадків за аналогічний період минулого року). Більше того, третина всіх аварій у країні припадає саме на цей регіон.
Проте кількість смертельних аварій у Києві знизилася на 16% (по Київській області і зовсім на 21%).
До речі, тенденція щодо зниження кількості аварій із загиблими спостерігається по всій Україні (середня кількість зниження по країні - 9%)
Найбільший сплеск аварійності за 10 місяців цього року спостерігається у Івано-Франківській та Миколаївській областях. Там аварійність зросла на 24%. Також на Івано-Франківщині рекордно зросла і смертність на дорозі (на 21%)