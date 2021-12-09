"Жовтих" найбільше: МОЗ оновив карантинні зони
В Україні покращується ситуація з захворюваністю на коронавірус. Станом на 8 грудня, "червоних" карантинних зон значно менше, ніж "жовтих", повідомляє Сьогодні.
У порівнянні з попередньою добою, ситуація залишилася майже без змін, лише Полтавська область перейшла з "помаранчевої" в "жовту" зону.
Карантинні зони
"Червона"
- Вінницька область
- Волинська область
- Житомирська область
- Запорізька область
- Київська область
- Миколаївська область
- Сумська область
- Хмельницька область
- Черкаська область
- Чернігівська область.
"Помаранчева"
- Донецька область
"Жовта"
- м. Київ
- Дніпропетровська область
- Закарпатська область
- Івано-Франківська область
- Кіровоградська область
- Луганська область
- Львівська область
- Одеська область
- Полтавська область
- Рівненська область
- Тернопільська область
- Харківська область
- Херсонська область
- Чернівецька область.