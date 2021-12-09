"Жовтих" найбільше: МОЗ оновив карантинні зони

В Україні покращується ситуація з захворюваністю на коронавірус. Станом на 8 грудня, "червоних" карантинних зон значно менше, ніж "жовтих", повідомляє Сьогодні.

У порівнянні з попередньою добою, ситуація залишилася майже без змін, лише Полтавська область перейшла з "помаранчевої" в "жовту" зону.

Карантинні зони

"Червона"

Вінницька область

Волинська область

Житомирська область

Запорізька область

Київська область

Миколаївська область

Сумська область

Хмельницька область

Черкаська область

Чернігівська область.

"Помаранчева"

Донецька область

"Жовта"