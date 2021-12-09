"Жовтих" найбільше: МОЗ оновив карантинні зони

"Жовтих" найбільше: МОЗ оновив карантинні зони

В Україні покращується ситуація з захворюваністю на коронавірус. Станом на 8 грудня, "червоних" карантинних зон значно менше, ніж "жовтих", повідомляє Сьогодні.

У порівнянні з попередньою добою, ситуація залишилася майже без змін, лише Полтавська область перейшла з "помаранчевої" в "жовту" зону.

Карантинні зони

"Червона"

  • Вінницька область
  • Волинська область
  • Житомирська область
  • Запорізька область
  • Київська область
  • Миколаївська область
  • Сумська область
  • Хмельницька область
  • Черкаська область
  • Чернігівська область.

"Помаранчева"

  • Донецька область

"Жовта"

  • м. Київ
  • Дніпропетровська область
  • Закарпатська область
  • Івано-Франківська область
  • Кіровоградська область
  • Луганська область
  • Львівська область
  • Одеська область
  • Полтавська область
  • Рівненська область
  • Тернопільська область
  • Харківська область
  • Херсонська область
  • Чернівецька область.

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