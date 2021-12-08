Вчені спрогнозували динаміку COVID-заражень в Україні
У Національній академії наук України прогнозують, що приріст COVID-випадків в Україні знижуватиметься, і найближчими тижнями становитиме трохи більше, ніж сім тисяч заражень на добу. Відповідні дані опубліковано на сайті НАН, повідомляє Корреспондент.
Зазначається, що середня кількість нових COVID-випадків в Україні вже зменшилася до 10 318 за день, середня кількість летальних випадків - 430 смертей за день у середньому за останній тиждень.
"Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 9410 (SEIR_U), 8626 (Prophet) протягом тижня 8-14 грудня 2021 року та 7677 (SEIR_U), 7279 (Prophet) - протягом тижня 15-21 грудня 2021 року", - йдеться у прогнозі.