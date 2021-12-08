Вчені спрогнозували динаміку COVID-заражень в Україні

У Національній академії наук України прогнозують, що приріст COVID-випадків в Україні знижуватиметься, і найближчими тижнями становитиме трохи більше, ніж сім тисяч заражень на добу. Відповідні дані опубліковано на сайті НАН, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що середня кількість нових COVID-випадків в Україні вже зменшилася до 10 318 за день, середня кількість летальних випадків - 430 смертей за день у середньому за останній тиждень.