Дослідники визначили, як холодний клімат впливає на виникнення онкології.

Кіпрські дослідники зробили висновок, що злоякісні утворення найчастіше з'являються у людей, які мешкають у холодних регіонах. На думку одного з організаторів дослідження, клітини, звичні до мінусової температури, більше піддаються дії канцерогенів, повідомляє Menslife.

Згідно зі статистикою, у холодних регіонах кількість ракових хворих вища за зафіксований середньосвітовий показник.

Це зумовлено їхньою генетичною модифікацією (адаптацією клітин під холодний клімат). Для підтвердження висновку експерти опублікували статистичні дані, що свідчать, що схильність до онкології особливо виражено у країнах Скандинавії.

Згідно зі статистикою, у цьому регіоні кількість хворих вище зафіксованого середньосвітового показника. Найчастіше в скандинавських країнах діагностується рак товстого кишечника, легень та грудей.