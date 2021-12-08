СБУ заявила про запобігання теракту в коледжі на Черкащині
Служба безпеки України заявила про запобігання вчинення теракту в одному з коледжів Черкаської області.
Про це йдеться в повідомленні спецслужби.
"В ході слідчо-оперативних дій, викрито двох студентів, які погрожували здійснити масовий розстріл одногрупників. У зловмисників вилучено пістолети", – повідомили в СБУ.
За даними слідства, підозрювані поширювали дописи з фото- і відеоматеріалами про підготовку теракту в соцмережі "Вконтакте", яка заборонена в Україні.
"Зловмисники закликали через соцмережі приєднуватись до їх злочинної групи для фізичної розправи над однолітками", – додали в Службі безпеки.
Під час обшуків у підозрюваних знайшли й вилучили два пістолети, комп'ютер та інші засоби зв'язку.
"У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб", – відзначили в СБУ.