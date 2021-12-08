СБУ заявила про запобігання теракту в коледжі на Черкащині

Служба безпеки України заявила про запобігання вчинення теракту в одному з коледжів Черкаської області.

Про це йдеться в повідомленні﻿ спецслужби.

"В ході слідчо-оперативних дій, викрито двох студентів, які погрожували здійснити масовий розстріл одногрупників. У зловмисників вилучено пістолети" , – повідомили в СБУ.

Фото: СБУ

За даними слідства, підозрювані поширювали дописи з фото- і відеоматеріалами про підготовку теракту в соцмережі "Вконтакте", яка заборонена в Україні.

"Зловмисники закликали через соцмережі приєднуватись до їх злочинної групи для фізичної розправи над однолітками" , – додали в Службі безпеки.

Скриншоти: СБУ

Під час обшуків у підозрюваних знайшли й вилучили два пістолети, комп'ютер та інші засоби зв'язку.