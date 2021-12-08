Смертельна ДТП під Черніговом: поліція затримала водія фури

Поліція затримала водія вантажівки, який не впорався з керуванням та зіткнувся з маршруткою поблизу Чернігова вчора, 7 грудня. У результаті аварії загинули 13 людей та ще 7 травмувалися.

Про це повідомила﻿ прес-служба поліції.

"Водій вантажівки також був госпіталізований. Після надання медичної допомоги чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині він перебуває в спеціалізованій палаті під охороною поліції" , - сказав начальник ГУ Нацполіції у Чернігівській області Володимир Нідзельський.

Вирішується питання про повідомлення 44-річному водію про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох людей).

Наразі слідство збирає матеріали про подію, встановлює та опитує свідків. Призначена низка експертних досліджень. На місці події вже проведена трасологічна експертиза для визначення точного місця і куту зіткнення транспортних засобів. Також призначені експертизи технічного стану транспортних засобів. Зокрема, буде досліджено роботу гальм, рульових коліс та ступінь зношеності шин транспортних засобів.

Досудове розслідування триває.