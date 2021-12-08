Біллі Айліш випустила новий кліп

Виконавиця самостійно зрежисувала та змонтувала ролик на пісню про депресію після розлучення, повідомляє Корреспондент.

Американська співачка Біллі Айліш презентувала новий кліп на пісню Male Fantasy. Відео з'явилося на YouTube-каналі виконавиці. Співачка сама зрежисувала та змонтувала ролик. За добу вона набрала вже близько трьох мільйонів переглядів.

"Режисура та монтаж цього відео були великою радістю та найкращим досвідом від початку до кінця", - написала Біллі Айліш в Instagram.

За сюжетом, це історія про життя людини, яка впала в депресію після розлучення з коханим. Біллі в кліпі самотньо бродить по дому з повним безладом, намагається знайти втіху в їжі.