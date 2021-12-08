Китай тримає під арештом 127 журналістів – Репортери без кордонів

Китай опинився на 177 місці зі 180 у "Світовому індексі свободи преси-2021" у зв’язку з масштабними репресіями режиму проти права на інформацію та арештом щонайменше 127 журналістів, Україна у цьому списку посідає 97-му сходинку.﻿﻿ Про це, з посиланням на звіт "Репортерів без кордонів", повідомляє Українська правда.

"Наразі режимом Китаю затримано щонайменше 127 журналістів (професійних і непрофесійних). Звичайне розслідування "делікатної" теми або публікація цензурованої інформації може призвести до років ув’язнення в антисанітарних в’язницях, де жорстоке поводження може призвести до смерті" , - йдеться у звіті. ﻿

У звіті щодо Китаю, який має назву "Великий стрибок назад у журналістиці в Китаї", також ідеться про те, що журналісти змушені бути рупором партії – щоб поновлювати свої прес-картки репортери мусять проходити 90-годинний щорічний тренінг, частково зосереджений на "Думах" Сі Цзіньпіна, а також завантажити пропагандистський додаток, який може збирати їхні персональні дані.

Крім того, в Китаї не вітають іноземних кореспондентів. Через залякування і візовий шантаж у 2020 році 18 іноземних журналістів залишили країну. А троє іноземних журналістів китайського походження наразі затримані за звинуваченнями в шпигунстві.

Репресії проти ЗМІ посилилися з початком пандемії Covid-19. Щонайменше 10 журналістів та онлайн-коментаторів були заарештовані у 2020 році лише через те, що розповіли про спалах коронавірусу в Ухані. Наразі двоє з них усе ще перебувають під вартою.

Крім того, з 2016 року китайська влада під приводом "боротьби з тероризмом" проводить насильницьку кампанію проти уйгурських журналістів у Сіньцзяні. Зараз під вартою перебуває 71 уйгурський журналіст (це більше половини журналістів, які перебувають під арештом у Китаї).

"Репортери без кордонів" наголошують, що в Китаї постійно зростає кількість табуйованих тем – цензуруються теми корупції, стихійних лих, ковіду тощо.

Також приводом для репресій проти журналістів став закон про національну безпеку. Через нечіткі формулювання у законі щонайменше 12 кореспондентам загрожує довічне ув’язнення за його порушення.

Зазначається, що найгірша ситуація зі свободою преси у Туркменістані (178 місце), у Північній Кореї (179 місце у рейтингу) та у східно-африканській державі Еритреї (180 сходинка).

Україна у "Світовому індексі свободи преси-2021" посідає 97-ме місце (-1 сходинка, порівняно з 2020-м роком).

Повідомляється, що українська влада прийняла низку довгоочікуваних реформ після революції 2014 року, зокрема закон про прозорість медіавласності, але цього замало. Зокрема, Україні необхідно послабити жорсткий контроль олігархів над ЗМІ та притягувати винних у злочинах проти журналістів до відповідальності.

Повідомляється, що на свободі преси позначилися "інформаційна війна" з Росією (заборона російських ЗМІ та соціальних мереж), пандемія Covid-19 (яка стала приводом для ще більшого обмеження доступу до інформації), фейки тощо.