Бустерна вакцинація: хто та коли отримає третю дозу COVID-вакцини

В Україні ухвалили рішення щодо введення третьої (бустерної) дози вакцини від коронавірусу. Її отримають, зокрема, пацієнти, які перенесли трансплантацію та ВІЛ-інфіковані.﻿ Про це, з посиланням на головного санітарного лікаря країни Ігоря Кузіна в ефірі "Сніданку з 1+1", пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Зараз уже прийнято рішення і воно найближчим часом буде оприлюднено - це проведення додаткової дози для імунокомпроментованих людей" , - сказав Кузін.

За його словами, мовиться про людей, які:

отримують гормональну терапію,

перенесли трансплантацію,

ВІЛ-інфіковані.

"Ми будемо рекомендувати додаткову третю дозу для повноцінного формування імунітету" , - зазначив Кузін.

Головний санлікар підкреслив, що питання бустерної дози зараз ще розглядається.