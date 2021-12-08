Бустерна вакцинація: хто та коли отримає третю дозу COVID-вакцини
В Україні ухвалили рішення щодо введення третьої (бустерної) дози вакцини від коронавірусу. Її отримають, зокрема, пацієнти, які перенесли трансплантацію та ВІЛ-інфіковані. Про це, з посиланням на головного санітарного лікаря країни Ігоря Кузіна в ефірі "Сніданку з 1+1", пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
"Зараз уже прийнято рішення і воно найближчим часом буде оприлюднено - це проведення додаткової дози для імунокомпроментованих людей", - сказав Кузін.
За його словами, мовиться про людей, які:
- отримують гормональну терапію,
- перенесли трансплантацію,
- ВІЛ-інфіковані.
"Ми будемо рекомендувати додаткову третю дозу для повноцінного формування імунітету", - зазначив Кузін.
Головний санлікар підкреслив, що питання бустерної дози зараз ще розглядається.
"Скоріш за все, бустерна доза буде рекомендована не раніше ніж з середини або кінця січня наступного року. Наразі вона не є рекомендована", - резюмував він.