Оновлена ВІА Гра випустила "гарячий" кліп

Над новою видовищною відеороботою колективу на трек Манекен працював відомий кліпмейкер Алан Бадоєв, повідомляє Корреспондент.

Гурт ВІА Гра випустив відвертий кліп на пісню Манекен. Нову відеороботу було опубліковано в YouTube-каналі колективу 8 грудня.

Автором та композитором треку традиційно є продюсер гурту Костянтин Меладзе, а режисером видовищного ролика став відомий кліпмейкер Алан Бадоєв.

Солістки колективу – Уляна Синецька, Софія Тарасова та Ксенія Попова продемонстрували у кліпі звабливе вбрання, танцюючи в оточенні спортивних чоловіків.

Нагадаємо, у поточному складі гурт виступає з жовтня 2020 року. За цей час дівчата випустили нову пісню Рикошет та кліп на неї, а також перезаписали хіт 2009 Анти-гейша.