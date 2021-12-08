Названо термін відмови Прибалтики від російської електроенергії
Електроенергетична система Прибалтики повністю відключиться від Росії до 2025 року. Такі терміни відмови від російської електроенергії назвав міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс, повідомляє Лента.Ру.
Крейвіс заявив, що у суботу, 4 грудня, литовський оператор системи передачі електроенергії Litgrid успішно приєднався до польського оператора Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) та синхронно працював із європейською системою.
"Електромережа Балтії показала, що може працювати з континентальною Європою у разі виникнення проблем з Росією і повністю відключиться від неї до 2025 року" , - повідомив Крейвіс.
"Можна сказати, що в неділю три країни Балтії прокинулися у більшій безпеці, ніж у суботу ввечері, коли лягали спати" , - заявив виконавчий директор Litgrid Рокас Масюліс.
Зараз країна отримує електрику по БРЕЛЛ — електричному кільцю, до якого входять Білорусія, Росія, Естонія, Латвія та Литва. За словами міністра Крейвіса, Литва та інші держави Балтії зробили важливий крок на шляху до енергетичної безпеки.
Вийти з БРЕЛЛ країни Балтії вирішили ще в 2019 році. Під час підписання дорожньої карти про розсинхронізацію енергосистем Прибалтики з Росією та синхронізації їх із Континентальною європейською мережею був присутній тодішній голова Єврокомісії (ЄК) Жан-Клод Юнкер. Прибалтика вперше тимчасово відмовилася від електроенергії з Росії у квітні 2021 року, припинивши закупівлю на два дні.