Telegram отримав одразу кілька нових функцій

Користувачі можуть тепер видаляти повідомлення у чатах Telegram за день та писати повідомлення та відповіді від імені каналу, повідомляє Сьогодні.

Заборона на скріншот та пересилання

Адміністратори отримали можливість робити контент доступним лише для їхніх учасників, заборонивши передплатникам не лише зберігати та пересилати фото та відео, а й робити знімки екрану.

Включається захист від копіювання та пересилання так:

заходите у профіль чату;

тиснете на пункт "Тип групи/каналу";

тиснете "Заборонити копіювання".

Крім того, тепер можна буде надсилати каналу запит на приєднання, його розгляне адміністратор.

Адміністратори-боти також можуть попросити користувача прийняти правила спільноти перед вступом, пройти тест або зробити невелику пожертву.

Тепер канали можна захистити від копіювання вмісту

Чищення повідомлень та блок на дзвінки

Видалити контент за конкретний період можна тільки в особистих чатах при особистих каналах.

Вам знадобиться:

натиснути на плашку з датою, яка видна при прокручуванні повідомлень у чаті;

вибрати у календарі період для очищення.

У будь-якому чаті при цьому можна настроїти автоматичне видалення повідомлень через день, тиждень чи місяць після публікації.

Ще одна новинка: можна вибрати, через який період неактивності автоматично завершувати сеанси на конкретних пристроях та яким пристроям заборонено приймати дзвінки.

Листування за певний період тепер просто можна видалити

Писати від імені каналів

Тепер користувач може вибрати один із своїх каналів , щоб залишити від імені повідомлення в чатах.

Для цього знадобиться таке:

зайти у вікно листування в чаті;

натиснути ліворуч на свою аватарку від поля введення;

вибрати канал, від якого будуть надіслані повідомлення.

Писати повідомлення в чати тепер можна від імені каналів

Всі наступні повідомлення, надіслані в цьому чаті, будуть підписані назвою та зображенням вибраного каналу, ви також бачитимете це.

Текст на фото та курсив для Apple

Останнє, що вигадали розробники – для пристроїв з iOS 13 і вище тепер підтримується розпізнавання англомовного тексту на фото, його можна виділяти та копіювати.

А у підписах до картинок та відео на iOS тепер підтримується будь-яке форматування, що вже було можливим на Android.