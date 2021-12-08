Поліція хоче повернути перевірки водіїв на алкоголь

Патрульна поліція просить Верховну Раду повернути право на профілактичні зупинки автомобілів на дорогах України, повідомляє Autoconsulting.

Відповідну ідею на виїзному засіданні Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності оприлюднив перший заступник начальника патрульної поліції Олексій Білошицький.

«Я пропоную повернутися до обговорення питання щодо профілактичних заходів щодо зупинки транспортних засобів. Це необхідно для перевірки водіїв на перебування у стані алкогольного сп'яніння або керування автомобілем без прав водія», - звернувся до народних депутатів представник патрульної поліції .

Нагадаємо, що раніше перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький висловився про необхідність запровадження системи накладення штрафних балів за порушення громадянами правил дорожнього руху.