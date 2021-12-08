Постільна білизна: яка може бути небезпечною

Дослідники зі США зробили висновок, що в постільній білизні може бути небезпека для людей. На їхню думку, у постільних комплектах мешкає кілька типів патогенних грибків, які є шкідливими для людини, повідомляє Menslife.

Експерти встановили, що люди у ліжку виробляють близько 98 літрів поту. Коли в приміщенні спекотно, волога білизна стає сприятливим середовищем для проживання та розмноження бактерій. А подушки натуральні та синтетичні, які експлуатуються понад 1,5 роки, можуть містити від 4 до 17 патогенних мікроорганізмів.

Серед бактерій, що містяться в постільній білизні, бувають не тільки грибки, що потрапили туди з тіла людини, але й мікроорганізми, які передалися з шерстю вихованців, пилком квіток, пилом і забрудненнями.

Лише за 7 днів кількість бактерій суттєво збільшується. Цього достатньо для появи алергічних реакцій – набряклість слизової оболонки носа, багаторазове чхання біль та дискомфорт у горлі.

Щоб знизити ризик постраждати від власного ліжка, фахівці радять прати його щотижня.