Модні варіанти верхнього одягу 2021-2022

Взимку 2021-2022 у моді чимало варіантів верхнього одягу, який кожен зможе підібрати на свій смак. Серед трендових моделей – довгі мінімалістичні пуховики з поясом, оверсайз дублянки та навіть куртки спортивного стилю, повідомляє Обозреватель.

Про варіанти пуховиків, пальто, шуб і курточок, які вважаються актуальними цього сезону, розповіла українська стилістка Інна Гріненко. Вона опублікувала приклади образів у своєму Instagram-акаунті (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Довгий гладкий пуховик на поясі

Такі пуховики будуть дуже затишними. Поєднувати можна з джинсами, брюками, спідницями, вечірніми сукнями.

Довгий пуховик. Джерело: Instagram-сторінка stylist.inna

Шуба з еко-хутра оверсайз

Стилістка попередила, що такі шуби не дуже теплі, тому під низ потрібно одягати щось типу светра з натуральних волокон або ж термобілизну.

Еко-шуба. Джерело: Instagram-сторінка stylist.inna

Об'ємна дублянка-авіатор

Знову ж таки, штучні дублянки можуть зігрівати не так сильно, як хотілося б, тому одяг під нею має бути теплим.

Дублянка-авіатор. Джерело: Instagram-сторінка stylist.inna

Об'ємний бомбер

Можуть бути як із тканини, так і шкіри. Любителькам експериментального стилю можна спробувати підібрати під таку куртку сукню.

Зимовий бомбер. Джерело: Instagram-сторінка stylist.inna

Ультракороткі об'ємні пуховики.

На сильні морози не найкращий варіант, але підійдуть для теплих зим. Носити краще із сукнями або спідницями/брюками на високій посадці.

Короткий пуховик. Джерело: Instagram-сторінка stylist.inna

Шкіряні пуховики

Такі зимові куртки захищені від вологи. Вони поєднуються з будь-яким взуттям.

Шкіряний пуховик. Джерело: Instagram-сторінка stylist.inna

Шуби чи пальто з анімалістичним принтом

Стилістка порадила: збалансувати таку яскраву річ допоможе більш "спокійний" низ.

Верхній одяг з анімалістичним принтом. Джерело: Instagram-сторінка stylist.inna

Спортивні пуховики

У тренді як короткі, так і подовжені моделі. Можуть бути яскравими кольорами.