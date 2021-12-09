Модні варіанти верхнього одягу 2021-2022
Взимку 2021-2022 у моді чимало варіантів верхнього одягу, який кожен зможе підібрати на свій смак. Серед трендових моделей – довгі мінімалістичні пуховики з поясом, оверсайз дублянки та навіть куртки спортивного стилю, повідомляє Обозреватель.
Про варіанти пуховиків, пальто, шуб і курточок, які вважаються актуальними цього сезону, розповіла українська стилістка Інна Гріненко. Вона опублікувала приклади образів у своєму Instagram-акаунті (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).
- Довгий гладкий пуховик на поясі
Такі пуховики будуть дуже затишними. Поєднувати можна з джинсами, брюками, спідницями, вечірніми сукнями.
- Шуба з еко-хутра оверсайз
Стилістка попередила, що такі шуби не дуже теплі, тому під низ потрібно одягати щось типу светра з натуральних волокон або ж термобілизну.
- Об'ємна дублянка-авіатор
Знову ж таки, штучні дублянки можуть зігрівати не так сильно, як хотілося б, тому одяг під нею має бути теплим.
- Об'ємний бомбер
Можуть бути як із тканини, так і шкіри. Любителькам експериментального стилю можна спробувати підібрати під таку куртку сукню.
- Ультракороткі об'ємні пуховики.
На сильні морози не найкращий варіант, але підійдуть для теплих зим. Носити краще із сукнями або спідницями/брюками на високій посадці.
- Шкіряні пуховики
Такі зимові куртки захищені від вологи. Вони поєднуються з будь-яким взуттям.
- Шуби чи пальто з анімалістичним принтом
Стилістка порадила: збалансувати таку яскраву річ допоможе більш "спокійний" низ.
- Спортивні пуховики
У тренді як короткі, так і подовжені моделі. Можуть бути яскравими кольорами.