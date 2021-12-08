Юріїв день 2021: традиції та заборони в свято Георгія Побідоносця

У четвер, 9 грудня в Україні відзначають Юріїв день. Це свято в православних християн присвячено пам'яті одного з найшанованіших святих – великомученика Георгія Побідоносця, повідомляє Обозреватель.

У народному календарі ця дата відома також як Юрій Зимній, Юрій Холодний або Єгорій Зимній. Далі про головні традиції та заборони свята.

Хто такий Георгій Побідоносець

Згідно з житієм Георгія Побідоносця, святий народився в третьому столітті в Каппадокії в сім'ї християн. Він був успішним на військовій службі і заслужив любов імператора Діоклетіана, проте з початком гонінь на християн все, що мав, роздав бідним і оголосив себе християнином перед правителем.

Георгія засудили до найстрашніших тортур, які він мужньо виніс. Усі рани святого після мук дивом зцілювалися, що змусило звернутися до християнства багатьох язичників.

Перед мученицькою смертю Георгій осінив хресним знаменням статую язичницького бога Аполлона, і всі ідоли в храмі обвалилися. Тоді дружина Діоклетіана, Олександра, увірувавши у Христа, впала до ніг святого з благаннями про прощення імператора-тирана. І Георгій, і Олександра були страчені язичниками.

Одне з найвідоміших див великомученика Георгія Побідоносця – вбивство змія, який спустошував землі в Бейруті. Відповідно до житія, коли монстру віддали на розтерзання царівну, святий явився на коні та пронизав чудовисько списом.

Що потрібно зробити в Юріїв день

У свято, 9 грудня віряни відвідують богослужіння в церкві та звертаються з молитвами до святого Георгія Побідоносця. Великомученик вважається заступником воїнів, хоробрих людей, землеробів. Його також просять про захист худоби від вовчої зграї.

На Поліссі за звичаєм на Юрія відзначали свято вовків. Казали, що святий Георгій нібито цього дня випускає вовків на зимове полювання.

За прикметою, в День Георгія Побідоносця слід розрахуватися з усіма боргами, щоб у майбутньому привабити багатство та благополуччя.

"Яка погода на Юрія, така й зима буде" , – кажуть у народі.

Що не можна робити в Юріїв день

Згідно з народними повір'ями, у Юріїв день категорично не можна полювати (до бід), лінуватися й ледарити (святий допомагає працьовитим), а також користуватися гребінцем і ножицями (щоб не нашкодити волоссю).