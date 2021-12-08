У Кремлі заявили, що задоволені переговорами Путіна та Байдена

У Кремлі висловлюють задоволення відеоформатом переговорів президентів РФ та США Володимира Путіна та Джо Байдена, але вважають особисті зустрічі продуктивнішими. Про це розповів помічник глави президента РФ Юрій Ушаков, повідомляє Интерфакс.

При цьому в Кремлі заявили, що підбивати підсумки переговорів поки що рано, оскільки накопичилося стільки проблем, що їх вирішувати не один місяць, а можливо, і не один рік, додав Ушаков.

Говорячи про продовження діалогу двох лідерів, він сказав, що організувати їхнє спілкування досить легко.

"Це легко робиться - організувати навіть не відеоконференцію, закриту відеоконференцію, а просто телефонну розмову. І цим вони теж активно користуються, наші лідери. Подивимося, як розвиватиметься ситуація" , - сказав він.

Наразі, наголосив Ушаков, важко загадувати терміни подальших контактів Путіна та Байдена.

"Проривів поки що немає. Я думаю, що ця ситуація не задовольняє ні нас, ні американців. Про це президенти говорили, різких проривів поки що, напевно, важко очікувати, але водночас президенти продемонстрували налаштованість на те, щоб продовжувати практичну роботу, почати обговорення дуже чутливих питань, які серйозно турбують, зокрема, Москву" , - сказав Ушаков.

На запитання, чи очікує він на наступ деескалації двосторонніх відносин, Ушаков сказав:

"Ми подивимося, як ця розмова буде реалізована у конкретні дії, у конкретні кроки".

"Але я вже згадав, що президент США говорив про можливі санкції, а наш президент (Путін - ред) про те, що санкції для Росії річ не нова, що вони застосовуються досить тривалий час, але жодного позитивного ефекту ні для США, ні для Росії не дають" , - сказав він.

Ушаков зазначив, що розмова двох лідерів була відвертою і мала діловий характер.

Ушаков також розповів, що "під час відеоконференції один з одним спілкувалися виключно два президенти".

За словами помічника президента РФ, переговори тривали рівно дві години.