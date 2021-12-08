Зеленський поділився новим фото зі спортзалу

На ранок після резонансної розмови президентів США та РФ Джо Байдена та Володимира Путіна президент України Володимир Зеленський не вигадав нічого кращого, ніж виставити у своїй соцмережі нове селфі зі спортзалу, зроблене на тлі тренажерів та гантелей.

Фото було опубліковане сьогодні вранці на сторінці президента в соціальній мережі Instagram.

Подивитися цю публікацію в Instagram Публікація від Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

"Доброго ранку всім!!! Друзям і тим, хто заздрить", – підписав публікацію президент України.

На фото він одягнений у чорну футболку. За спиною в нього видніються гантелі та тренажери.